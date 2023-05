Sprti strani v Sudanu z dogovorom o zaščiti civilistov

Washington/Džeda, 12. maja - Sudanska vojska in paravojaške sile za hitro podporo (RSF) so se dogovorile o zaščiti civilnega prebivalstva in omogočanju dostave humanitarne pomoči v državo, je v četrtek pozno zvečer sporočil ameriški State Department. Ob tem so pojasnili, da glede premirja še ni dogovora. Pogovori o tem naj bi se začeli danes.