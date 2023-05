Joker Out s skladbo Carpe Diem v sobotni finale tekmovanja za pesem Evrovizije

Liverpool, 12. maja - Skupina Joker Out je s skladbo Carpe Diem Sloveniji na nocojšnjem drugem predizboru v Liverpoolu zagotovila vstopnico za sobotni finale tekmovanja za pesem Evrovizije. V finale so se uvrstili še predstavniki Albanije, Cipra, Estonije, Belgije, Avstrije, Litve, Poljske, Avstralije in Armenije.