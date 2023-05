Newyorške borze končale v rdečem

New York, 11. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Na vlagatelje so najbolj vplivali pozitivni podatki o inflaciji. Delnice so v četrtek večinoma padle, saj so se regionalne banke spet znašle pod pritiskom in se trudijo otresti zaskrbljenosti vlagateljev glede sektorja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.