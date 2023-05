V sumljivi eksploziji v Düsseldorfu hudo ranjenih več gasilcev in policistov

Düsseldorf, 11. maja - V eni od stolpic v nemškem mestu Ratingen blizu Düsseldorfa je danes prišlo do eksplozije, v kateri je bilo ranjenih 12 gasilcev in policistov, med njimi jih je osem dobilo življenje ogrožajoče poškodbe. V še ne povsem pojasnjenem incidentu so prijeli 57-letnega moškega, v stanovanju katerega so našli truplo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.