Lina Eržen v zlati skupini, Val Eržen v srebrni

Patras, 11. maja - Jadralci so na evropskem prvenstvu v olimpijskem razredu iQFOIL v Patrasu opravili tri regatne dni. Vsi trije so bili močno vetrovni, današnji krepko nad pričakovanji in napovedjo. Lina Eržen se je uvrstila v zlato skupino in s tem osvojila cilj tega EP, Val Eržen pa v srebrno skupino, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.