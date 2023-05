Azijski tekmovalci najboljši v posamičnem delu turnirja v Laškem

Laško, 11. maja - Tekmovalci in tekmovalke so v Laškem končali posamični del 18. namiznoteniškega turnirja I Feel Slovenia Open Thermana Laško za parašportnike. V konkurenci 450 tekmovalcev iz 53 držav so Slovenci posamične nastope končali že v sredo. Najvišje, v osmino finala razreda M2, se je prebil Ljubiša Gajič.