Evropske borze brez enotnega predznaka, nafta cenejša, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 11. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje sklenili v neenotnem vzdušju. Vlagatelji so tehtali sveže podatke o inflaciji v ZDA in nov dvig ključne obrestne mere s strani britanske centralne banke. Nafta se je pocenila, evro je glede na dolar izgubil.