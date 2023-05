Zbiralne akcije za zdravljenje otrok mimo pediatrične klinike so lahko zavajajoče

Ljubljana, 11. maja - Zbiralne akcije za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi mimo pediatrične klinike v Ljubljani so lahko zavajajoče in za bolnike potencialno škodljive, so opozorili na kliniki. Na kliniki skrbno spremljajo razvoj novih metod in pristopov k zdravljenju redkih bolezni in se trudijo, da otrokom omogočijo najsodobnejše načine zdravljenja, so sporočili.