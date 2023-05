WHO: Opičje koze niso več grožnja svetovnemu zdravju

Ženeva, 11. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da opičje koze oziroma mpox, kot so v angleščini preimenovali to bolezen, niso več grožnja svetovnemu zdravju. Do razglasitve konca nevarnosti je prišlo nekaj manj kot leto dni po tem, ko se je bolezen začela širiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.