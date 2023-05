Najboljša mlada voznika 2023 sta Ana Menegalija in Matic Tovornik

Vransko, 11. maja - V finalu izbora Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije 2023, ki je danes potekalo na Vranskem, sta največ znanja in veščin pokazala Ljubljančanka Ana Menegalija in Matic Tovornik iz Planine pri Sevnici. Skupaj z ostalimi finalisti sta postala mlada ambasadorja varne vožnje AMZS.