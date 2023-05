Vreme: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe, sredi dneva in popoldne bodo možne tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 11 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo spet bolj deževno in hladneje.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem, vzhodnimi Alpami in severozahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad severno Italijo. Vremenska fronta se iznad Slovenije pomika proti vzhodu. Z jugovzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih vzhodno in severno od nas še deževalo, padavine bodo proti jutru ponehale. Drugod se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe, ob severnem Jadranu lahko nastane tudi kakšna nevihta. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.