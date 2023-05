Ljubljana, 11. maja - Nogometaši West Hama in Basla so si na prvih polfinalnih tekmah konferenčne lige priigrali rahlo prednost. Londončani so doma z 2:1 premagali Alkmaar, Basel pa v gosteh z enakim izidom Fiorentino. Povratni tekmi bost prihodnji četrtek.