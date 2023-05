Ruske sile naj bi v Bahmutu dosegle preboj

Moskva, 11. maja - Ruske sile so danes sporočile, da so dosegle preboj v mestu Bahmut na vzhodu Ukrajine, kjer že mesece potekajo intenzivni spopadi. Do trditev o njihovem napredku sicer prihaja le nekaj dni po ostrih kritikah vodje ruske najemniške skupine Wagner Jevgenija Prigožina, ki je eno od ruskih enot obtožil, da je zapustila svoje položaje v Bahmutu.