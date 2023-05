Rast cen na ravni proizvajalcev v ZDA aprila pod pričakovanji

Washington, 11. maja - Indeks cen na ravni proizvajalcev je v ZDA aprila na mesečni ravni narasel za 0,2 odstotka, na letni ravni pa so se cene povišale za 2,3 odstotka, poroča ameriško ministrstvo za delo. To je za 0,4 odstotka manj kot marca in najmanj od januarja 2021. Najnovejši podatki so presenetili analitike, ki so napovedovali večjo rast.