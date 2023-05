Ljubljanska borza: V ospredju NLB

Ljubljana, 11. maja - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji ob objavi četrtletnih rezultatov najbolj povpraševali po delnicah NLB in z njimi sklenili za 1,3 milijona evrov prometa. Tečaj je zrasel za dva odstotka. Medtem so delnice Telekoma po današnji objavi rezultatov izgubile tri odstotke. Skupaj je bilo za 2,1 milijona evrov prometa, indeks je pridobil 0,72 odstotka.