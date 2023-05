Evropska komisija odprla razpise za krepitev digitalnih kompetenc

Bruselj, 11. maja - Evropska komisija je danes odprla prvi sklop razpisov v okviru glavnega delovnega programa za digitalno Evropo za obdobje 2023-2024 za krepitev digitalnih tehnologij in kompetenc. Na razpise v vrednosti več kot 122 milijonov evrov se lahko prijavijo podjetja, javne uprave in drugi subjekti iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav.