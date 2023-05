Mineva eno leto od eksplozije v kočevskem Melaminu

Kočevje, 12. maja - Pred natanko letom dni je v kočevskem Melaminu prišlo do najhujše delovne nesreče pri nas. V njej je umrlo sedem ljudi in po grobih ocenah nastalo za več kot 37 milijonov evrov škode. V podjetju se bodo danes nesreče spomnili z minuto tišine in krajšo prekinitvijo nenujne proizvodnje.