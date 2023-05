V Fidesu pričakujejo umik objavljenih podatkov o opravljenih zdravstvenih storitvah po posameznih zdravnikih in opravičilo

Ljubljana, 11. maja - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides pričakujejo umik podatkov o opravljenih zdravstvenih storitvah po posameznih zdravnikih, ki jih je na spletni strani začel objavljati ZZZS. Ob tem k opravičilu pozivajo ZZZS, ministrstvo za zdravje in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, so zapisali v sporočilu za javnost.