31. maja ponovne volitve državnega svetnika, predstavnika kulture in športa

Ljubljana, 11. maja - Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji za 31. maj razpisala ponovne volitve državnega svetnika, predstavnika kulture in športa. Po volitvah novembra lani je sicer to svetniško mesto zasedel Tomaž Horvat, a je društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija uspelo s pritožbo na ustavnem sodišču.