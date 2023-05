Doha, 12. maja - Slovenski judoistki Patricijo Brolih in Metko Lobnik na svetovnem prvenstvu v Dohi v kategoriji do 78 kg čaka težka naloga. Za četrtfinale in s tem vsaj uvrstitev v repasaž, obe, kljub zelo ugodnemu žrebu in prostemu prvem krogu, potrebujeta vsaj dve zmagi.