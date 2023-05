Peter Štih ponovno izvoljen za predsednika SAZU

Ljubljana, 11. maja - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) so danes potekale volitve novega vodstva in treh članov predsedstva, kot predvideva zakon. Za predsednika akademije je bil ponovno izvoljen Peter Štih, za podpredsednika pa Tatjana Avšič - Županc in Marko Snoj. Novo vodstvo bo mandat nastopilo 1. junija, so sporočili iz SAZU.