Policisti pridržali 37-letnega osumljenca ropa v Veliki Bučni vasi

Novo mesto, 11. maja - Pred dnevi je neznanec na območju Velike Bučne vasi v Novem mestu skozi odklenjena vrata vstopil v hišo in vzel denar in več predmetov. Pri tem ga je zasačila lastnica in ga skušala s še dvema občanoma neuspešno ustaviti. Vseeno storilec policiji ni ostal neznan. Danes so 37-letniku odvzeli prostost, v petek ga bo zaslišal preiskovalni sodnik.