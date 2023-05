Načelo odgovornost zaščititi je po besedah predsednice republike soustvarjala tudi Slovenija

Ljubljana, 11. maja - Zbrane na mednarodni konferenci Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi, ki jo danes in v petek organizira ljubljanska pravna fakulteta, je uvodoma nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Slovenija močno podpira načelo odgovornosti zaščititi, saj je del skupine držav, ki so pred dvajsetimi leti soustvarjale to načelo, je poudarila.