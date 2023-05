Na Ptuju napadel uniformiranega policista

Ptuj, 11. maja - Mariborski kriminalisti obravnavajo kaznivo dejanje napada na uniformiranega policista, do katerega je prišlo v sredo dopoldne na Ptuju. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so zoper napadalca uporabili prisilna sredstva, ko so ga obvladali, pa so zoper njega odredili policijsko pridržanje.