Skupina NLB ob 120 milijonov evrov dobička izboljšala obete za letos

Ljubljana, 11. maja - NLB Skupina je v prvem četrtletju dosegla 120,1 milijona evrov dobička po davkih. To je 46 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ki ga je zaznamoval prevzem slovenske Sberbank, in 74 odstotkov več od predhodnega četrtletja. "Rezultat nakazuje na dobro osnovo in vodi v izboljšanje obetov za letos," so zapisali v NLB.