Računalniški muzej z razstavo o problematiki odraščanja Kaj te briga?!

Ljubljana, 11. maja - V Računalniškem muzeju bodo popoldne na odprli razstavo Kaj te briga?! v produkciji zavoda Vsak, Poligon kreativnega centra in organizacije Purpose. Razstava bo do 10. junija otroke, mladostnike, starše in pedagoge na humoren način opogumljala, naj zaloputnejo vrata invazivnim praksam spletnega zbiranja podatkov. Jeseni pa bo potovala po šolah.