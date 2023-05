Ljubljanska borza: Po napovedi dividend in pred objavo rezultatov v ospredju NLB

Ljubljana, 11. maja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi po sredini napovedi dividend in pred današnjo objavo četrtletnih rezultatov najbolj povprašujejo po delnicah NLB. Njihov tečaj raste in je doslej pridobil več kot pol odstotka. Navzgor gredo še delnice Krke in Cinkarne, v rdečem so delnice Luke in Triglava. Indeks je pol odstotka nad gladino.