Ob močnejših padavinah danes povečana verjetnost plazov

Na Geološkem zavodu Slovenije opozarjajo, da do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v drugih predelih Slovenije, verjetnost pa se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

Svetujejo, naj bodo prebivalci pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu naj pokličejo na številko 112, še navajajo.

Danes bodo naraščale tudi reke po Sloveniji, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso). V vzhodni polovici Slovenije bodo dosegle velike pretoke, drugod bodo ostali večinoma srednji. Popoldne in v noči na petek bodo najmočneje narasle reke v severovzhodni Sloveniji, predvsem na območju Pohorja, ki se lahko razlijejo na območjih pogostih poplav. Mura se lahko v noči na petek razlije znotraj protipoplavnih nasipov.

Predvsem kraške reke Ljubljanica, Krka in Vipava ter Kolpa bodo v petek in soboto še imele ustaljene velike pretoke. Drava bo naraščala do petka popoldne. Pretoki drugih rek se bodo do jutri zjutraj prehodno zmanjšali, v petek in soboto pa bo ob krajevnih močnejših padavinah možno ponovno naraščanje predvsem manjših vodotokov.

Danes bo sicer oblačno in deževno, popoldne se bo dež umikal proti vzhodu. Ponekod v zahodni in južni Sloveniji bodo nastajale krajevne plohe. Te bodo pogoste tudi v petek, sredi dneva in popoldne bodo možne tudi posamezne nevihte, so še zapisali na Arsu.