Med Armenijo in Azerbajdžanom na meji novi spopadi

Erevan/Baku, 11. maja - Med Armenijo in Azerbajdžanom so na meji med državama znova izbruhnili spopadi. V njih naj bi po navedbah Bakuja umrl azerbajdžanski vojak, Erevan pa trdi, da so bili ranjeni štirje armenski vojaki. Državi se za spopade medsebojno obtožujeta, boji pa so izbruhnili le štiri dni pred pričetkom pogajanj med državama, ki jih v Bruslju gosti EU.