V Pulju razstava o prvem slovenskemu fotografu Janezu Puharju

Pulj, 13. maja - V puljski Mestni knjižnici je do 26. maja na ogled potujoča dvojezična razstava o prvem slovenskem fotografu Janezu Puharju. Gostujoča razstava na 20 plakatih predstavlja življenje, nadarjenost, dosežke in dediščino prvega slovenskega fotografa in izumitelja posebnega postopka za fotografiranje na steklu.