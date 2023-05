Vreme: Danes bo oblačno in deževno

Ljubljana, 11. maja - Popoldne se bo dež umikal proti vzhodu. Ponekod v zahodni in južni Sloveniji se bo oblačnost trgala, nastajale bodo krajevne plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe, sredi dneva in popoldne bodo možne tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 11 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo spet bolj deževno in hladneje.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem, vzhodnimi Alpami in severozahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad severno Italijo. Vremenska fronta se iznad Slovenije pomika proti vzhodu. Z jugovzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne bo dež zajel tudi kraje vzhodno od nas. Popoldne bo ob severnem Jadranu večinoma suho s krajšimi sončnimi obdobji. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

Biovreme: Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V petek popoldan bo obremenitev začela popuščati.