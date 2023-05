Izginjajoče živalske vrste na pločevinkah piva

Ljubljana, 14. maja - Pivovarna Bevog iz Gornje Radgone in Nacionalni inštitut za biologijo sta združila moči v akciji ozaveščanja o izginjajočih živalskih vrstah. V pivovarni so se odločili izdati posebno serijo piv, na kateri so upodobljene živali, ki jim grozi izumrtje. Z donacijo pa bodo podprli naravovarstvene raziskave ogroženih travniških ekosistemov.