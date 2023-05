Edmonton se je izenačil z Vegasom, Toronto do zmage proti Floridi

New York, 11. maja - V drugem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL so odigrali dva dvoboja. Igralci Toronto Maple Leafs so v polfinalu vzhodne konference prišli do prve zmage, hokejiste Florida Panthers so premagali z 2:1 in razliko v zmagah zmanjšali na 1:3. Po zmagi s 4:1 sta Edmonton in Las Vegas v polfinalu zahodne konference izenačena na 2:2 v zmagah.