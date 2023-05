Prvaki Golden State Warriors podaljšali končnico NBA

New York, 11. maja - Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Golden State Warriors so podaljšali nastope v končnici. Potem ko so Los Angeles Lakers v boju na štiri zmage povedli s 3:1, so bojevniki dobili peto tekmo v San Franciscu s 121:106 in znižali zaostanek na 2:3. Zdaj se dvoboj seli v Los Angeles. Enako kot prvakom je na vzhodu uspelo tudi New York Knicks.