Nemčija bo zveznim deželam namenila dodatno milijardo evrov za oskrbo beguncev

Berlin, 11. maja - Nemčija bo svojim zveznim deželam za oskrbo beguncev in digitalizacijo uradov za priseljevanje v letu 2023 namenila dodatno milijardo evrov, so se v sredo dogovorili nemški kancler Olaf Scholz in predsedniki deželnih vlad. Strinjali so se glede še nekaj drugih ukrepov v luči vse višjega števila migrantov v državi, poročajo tuje tiskovne agencije.