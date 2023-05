Dončić izbran v idealno začetno peterko lige NBA

New York, 11. maja - V severnoameriški košarkarski ligi so razglasili prvo, drugo in tretjo najboljšo peterko sezone 2022/23. Slovenec Luka Dončić je bil izbran v idealno prvo peterko lige NBA. V najboljši začetni peterki so poleg Dončića še Joel Embiid (Philadelphia), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City).