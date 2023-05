Trump na televiziji CNN vztrajal pri zavračanju izida volitev leta 2020

New York, 11. maja - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v sredo zvečer na javni tribuni televizije CNN v Manchestru v državi New Hampshire vztrajal pri lažeh o volitvah leta 2020, zmanjševal je pomen napada na kongres 6. januarja 2021 ter žalil politične in druge nasprotnike. Zavračal je tudi odgovor na vprašanje, ali si želi zmage Ukrajine ali Rusije.