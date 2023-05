Kongresnik Santos se je v obtožbah zaradi prevar izrekel za nedolžnega

New York, 11. maja - Ameriški zvezni kongresnik George Santos iz New Yorka se je v sredo na newyorškem zveznem sodišču izrekel za nedolžnega v vseh 13 točk obtožnice, ki mu očita številne goljufije in prevare. 34-letni republikanec je bil po aretaciji izpuščen na prostost po plačilu 500.000 dolarjev varščine. Grozi mu do 20 let zapora.