Newyorške borze končale neenotno

New York, 10. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Na vlagatelje so najbolj vplivali pozitivni podatki o inflaciji. Ta je še vedno precej nad ciljno vrednostjo ameriške centralne banke Federal Reserve, vendar analitiki ne predvidevajo dodatnih dvigov obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.