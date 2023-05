Monaco in Real Madrid izkoristila domač parket na petih tekmah

Ljubljana, 10. maja - Košarkarji Monaca in Real Madrida so zadnji udeleženci zaključnega turnirja evrolige, ki bo konec naslednjega tedna v Kaunasu. Monačani so odločilno peto tekmo proti Maccabiju iz Tel Aviva dobili doma s 97:86, Španci pa so Partizan izločili po zaostanku 0:2 v zmagah. Danes so zmagali z 98:94.