Poklukar od delovne skupine za integracijo in migracijo pričakuje učinkovite rešitve

Ljubljana, 10. maja - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pričakuje, da bosta nova delovna skupina za integracijo tujcev in delovna skupina za pripravo strategije na področju migracij predstavili dokument z učinkovitimi rešitvami, s katerimi se bo tujcem omogočilo lažje vključevanje v družbo in življenje, so danes sporočili z ministrstva za notranje zadeve.