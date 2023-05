Ljubljana, 10. maja - Svojci od zjutraj pogrešajo 19-letnega Tevža Otorepca iz Ljubljane. Visok je okoli 175 centimetrov, atletske postave, kratkih črnih gostih las, nosi bradico in brke. Oblečen je v siva športna oblačila, modro-belo vetrovko in nosi rdeče športne copate. Gre za osebo, potrebno zdravniške pomoči, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.