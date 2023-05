V napadu na sinagogo v Tuniziji ubitih pet ljudi

Tunis, 10. maja - V strelskem napadu v bližini najstarejše afriške sinagoge Ghriba na tunizijskem otoku Djerba je policist v torek ubil pet ljudi, dva obiskovalca sinagoge in tri pripadnike varnostnih sil. Ranjeni so bili še štirje obiskovalci in več pripadnikov varnostnih sil, je sporočilo tunizijsko notranje ministrstvo in dodalo, da je bil napadalec ubit.