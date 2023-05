Svet vlade za vprašanja narodnih skupnosti na seji tudi o oddaji NaGlas!

Ljubljana, 10. maja - Člani sveta vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ pod vodstvom ministrice za kulturo Aste Vrečko so se seznanili z obstoječimi razpisnimi mehanizmi, namenjenimi pripadnikom omenjenih narodov, ter z Okvirno konvencijo o varstvu narodnih manjšin. Razpravljali so tudi o napovedani ukinitvi oddaje NaGlas! na TVS.

Člani sveta vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) v Republiki Sloveniji so se podrobneje seznanili z dogajanjem v zvezi z oddajo Televizije Slovenija (TVS) NaGlas!, ki je namenjena etničnim skupnostim z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v Sloveniji, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Člani so izrazili zaskrbljenost nad nenapovedano prekinitvijo sodelovanja s honorarnimi sodelavkami oddaje, sicer pripadnicami teh skupnosti, in se zavzeli za ohranitev kakovosti njenih programskih vsebin, na kar samo dogajanje na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) po njihovem mnenju ne bi smelo vplivati. S svojim stališčem bodo seznanili vlado in pozvali vodstvo RTVS k zagotovitvi pogojev za ohranitev, nemoteno in kakovostno oblikovanje programskih vsebin oddaje NaGlas! v predvidenem obsegu tudi v prihodnje.

Urednica in voditeljica oddaje Saša Banjanac Lubej je namreč konec marca sporočila, da se je v. d. direktorja TVS Uroš Urbanija odločil za prekinitev sodelovanja z novinarkami te edine televizijske oddaje, ki jo javni medijski servis pripravlja za pripadnike albanske, bosanske, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske skupnosti v Sloveniji. V jezikih teh skupnosti se predvaja vsako drugo soboto na prvem televizijskem sporedu in se izmenjuje z oddajo za Rome.

Odločitev v. d. direktorja TVS po njenih besedah pomeni ukinitev oddaje v obliki, kot je bila zasnovana pred osmimi leti, čeprav jo programski načrt RTVS za letos predvideva. Urbanija se je februarja brez kakršnega koli vnaprejšnjega obvestila odločil, da ne podpiše običajnih trimesečnih avtorskih pogodb za sodelavke, je navedla. Kot je pojasnila, gre za novinarke, katerih materni jezik je eden od jezikov omenjenih skupnosti in so večinoma univerzitetne diplomirane novinarke, ki pri pripravi oddaje sodelujejo že od njenega začetka.

Člani sveta so se seznanili tudi z razdeljevanjem sredstev v okviru javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Sloveniji, iz katerega za kulturno delovanje svojih narodnih skupnosti prejmejo tudi največji del sredstev. Ministrica je napovedala povišanje sredstev, in sicer bo ministrstvo za kulturo Javnemu skladu za kulturne dejavnosti v ta namen zagotovilo dodatnih 150.000 evrov, ki bodo razdeljeni med dva razpisa.

Pri obravnavi Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin so se člani sveta seznanili s priporočili strokovnjakov glede dela sveta in s stališčem Slovenije glede teh priporočil. Soglašali so, da svet vladi predlaga preučitev možnosti za izboljšanje njihovega položaja.

Za namestnika predsednice sveta je bil za letos imenovan predstavnik makedonske skupnosti Ilija Dimitrievski.

"Glede na potek seje je bilo razvidno, da si predstavniki narodnih skupnosti želijo tvornega sodelovanja z državo na vseh področjih, ki zadevajo tudi njih," so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kulturo. Na naslednji seji septembra bo svet obravnaval vprašanja, povezana z zakonom o tujcih, so še sporočili.