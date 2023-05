Odbor DZ podprl predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva

Ljubljana, 10. maja - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so na današnji seji podprli predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki med drugim predvideva vzpostavitev mreže električnih polnilnic. Obenem so sprejeli več dopolnil koalicije.