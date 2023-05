Vreme: Ponoči se bodo padavine nadaljevale

V četrtek bo oblačno in deževno, popoldne se bo dež umikal proti vzhodu. Ponekod v zahodni in južni Sloveniji se bo oblačnost trgala, nastajale bodo krajevne plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se počasi pomika nad Jadran. S šibkim vzhodnikom k nam priteka precej vlažen in dokaj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih vzhodno od nas suho, drugod bo deževalo. V četrtek bo dopoldne bo dež zajel tudi kraje vzhodno od nas. Popoldne bo ob severnem Jadranu večinoma suho s krajšimi sončnimi obdobji.