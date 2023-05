Avstralcu kaotična peta etapa, Evenepoel dvakrat padel, Roglič enkrat

Rim, 10. maja - Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec pete etape na kolesarski dirki po Italiji. V ciljnem sprintu 171 km dolge in zavoljo spolzkega cestišča zelo kaotične preizkušnje s številnimi padci od Atripalde do Salerna je bil hitrejši od Italijana Jonathana Milana in Danca Madsa Pedersena.