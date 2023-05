Jevšek in Arčon s predstavniki Slovencev v Italiji za skupno upravljanje Krasa

Štanjel, 10. maja - Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon sta na srečanju s predstavniki Slovencev v Italiji danes podprla čim hitrejšo vzpostavitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras Carso za skupno upravljanje Krasa ter ob tem izpostavila vlogo manjšine.