Jamstva EIF za milijardo evrov naložb v sedmih državah, tudi Sloveniji

Bruselj, 10. maja - Evropski investicijski sklad (EIF) in UniCredit sta podpisala sporazum, ki bo italijanski bančni skupini zagotovil jamstva za spodbujanje naložb malih in srednje velikih podjetij v sedmih državah srednje in vzhodne Evropi, tudi v Sloveniji. S tem naj bi spodbudili naložbe v višini približno ene milijarde evrov.