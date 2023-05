Ljubljanska borza: Napoved dividend spodbudila promet z NLB

Ljubljana, 10. maja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 0,16 odstotka. Sklenjenih je bilo za 1,9 milijona evrov poslov, od tega več kot polovica z delnicami NLB, ki je danes razkrila predlog za delitev bilančnega dobička. Poleg delnic NLB, ki so pridobile 1,13 odstotka, so se podražile le še delnice Luke Koper in Krke.